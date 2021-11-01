Россиянам назвали наиболее полезные осенние продукты

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева напомнила, что осенью наблюдается наиболее богатый выбор сезонных продуктов. Специалист назвала наиболее полезные из них, сообщают «Известия».

Из овощей специалист в первую очередь выделила такие корнеплоды, как свекла, картофель, морковь, репа, редька и другие. В них содержится множество полезных витаминов и микроэлементов. Кроме того, она призвала россиян есть в осеннее время года грибы и семена подсолнечника, поскольку эти продукты сложно хранить и их следует употреблять в свежем и свежеприготовленном виде.

Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион такие фрукты и ягоды, как яблоки, груши сливы, нектарины, мандарины, фейхоа, калина, клюква, облепиха, хурма, гранат и виноград. Следует также обратить внимание на орехи, а среди злаковых — на кукурузу.

При этом традиционно летне-осенними овощами принято считать помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту болгарский перец и тыкву. Эти продукты обладают богатым микроэлементным и витаминным составом.

Ранее диетолог Светлана Панченко рассказала о вреде якобы полезных продуктов. В их список медик включила сухофрукты, орехи, йогурты, обезжиренный творог и сыры.