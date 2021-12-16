Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Срок обрушения ледника Судного дня оценили в пять лет

Ученые Университета штата Орегон обнаружили опасные трещины в леднике Судного дня

Изображение: agu.confex.com

Ученые Университета штата Орегон обнаружили, что ледник Туэйтса, находящийся в Западной Антарктиде, может потерять устойчивость в ближайшем будущем и разрушиться в течение пяти лет. Согласно оценкам, полное обрушение ледника Судного дня способно привести к опасному повышению глобального уровня моря на 0,6 метра. Свои выводы исследователи представили на конференции Американского геофизического общества.

Специалисты изучили ту часть ледника Туэйтса, которая частично опирается на морское дно, то есть является шельфовой. Восточный шельфовый ледник (TEIS) подпирает одну треть самого ледника Туэйтса, и его разрушение приведет к сползанию сухопутной части в море и, как следствие, увеличению вклада в повышение уровня моря на 25 процентов. Недавние исследования показали, что шельфовая часть все слабее держится за дно мелководья.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля

Радиолокационные изображения, полученные со спутника Sentinel-1, продемонстрировали распространение трещин от сухопутной части к центру шельфовой части ледника со скоростью до двух километров в год. Новые данные со спутников, георадаров и измерения GPS показывают, что если эти трещины пересекутся с трещинами, находящимися у основания ледника в том месте, где он контактирует с морским дном, то обрушение TEIS произойдет в короткий срок — всего за пять лет. Согласно выводам авторов работы, катастрофический процесс станет необратимым в самом ближайшем будущем.

Ледник Туэйтса называется ледником Судного дня из-за того, что является самым быстродвижущимся и неустойчивым ледником Антарктиды и уже способствует повышению уровня моря на четыре процента. Считается, что увеличение температуры вод, омывающих Антарктиду, из-за глобального потепления способно привести не только к полному обрушению ледника в Южный океан, но и дестабилизировать многие другие ледники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Россиянам захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год
Российский МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
Россиянка пожаловалась на анонимные угрозы после конфликта с участием мигрантов
Голландец посетил «город Мертвых» в России и описал его словами «мурашки бегут»
В России предложили создать систему рекрутинга
Хакерам предсказали кражу данных карт друг у друга
Раскрыта роль России в примирении Армении и Турции
НАТО назвали террористической организацией и призвали ее ликвидировать
Женатый бизнесмен нанял киллера для убийства любовницы в попытке сохранить брак
Названы лучшие страны для жизни на пенсии
Глава СПЧ высказался против амнистии для купивших поддельные ковид-сертификаты
Образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» из Японии вызвал скандал
«Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter