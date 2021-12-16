Экономист назвал сроки замедления инфляции в России

В случае отсутствия внешних шоков инфляция в России может замедлиться во второй половине 2022 года — такие сроки в разговоре с «Лентой.ру» назвал экономист Сергей Хестанов. Он добавил, что этому могут способствовать грамотная политика ЦБ и торможение мировых инфляционных процессов, ужесточение кредитно-денежной политики.

Инфляционные ожидания россиян на следующий год в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув рекордных 14,8 процента. Рост по сравнению с ноябрем составил 1,3 процентного пункта. Об этом сказано в исследовании «инФОМ», которое подготовлено по заказу ЦБ.

Когда инфляция пойдет на спад

Хестанов объяснил, что причин рекордного роста инфляции довольно много, значимую роль сыграли как внешние, так и внутренние факторы. Притом попытка Банка России побороть эти процессы за счет повышения процентных ставок дают определенный эффект, но его недостаточно.

«Хорошо изучены те же действия ЦБ в 2015 году. Тогда потребовалось около полутора лет, чтоб затормозить инфляцию и направить ее ближе к тем цифрам, которые определяются политикой таргетирования инфляции. В нашем случае это 4 процента. Поэтому, если не будет внешних шоков, полагаю, что во второй половине 2022 года есть вероятность, что нам удастся затормозить инфляцию. Причем, подчеркиваю, что речь не идет о снижении цен. Но это, конечно, возможно только в случае отсутствия внешних шоков. Сильное падение рубля, например, может разрушить весь процесс», — сказал экономист.

Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание на то, что инфляция выросла не только в России, но и во всех развитых странах, причем намного выше таргета. Потому, по его словам, наша внутриэкономическая ситуация — во многом отражение мировых процессов.

«Причем и в США, и в ЕС превышение инфляции над таргетом даже больше заметно, чем в России. Так что в чем-то проблема это мировая, в чем-то — тренды на внутреннем продовольственном рынке. Надеюсь, в середине следующего года мировые ЦБ все же ужесточат свою кредитно-денежную политику, что также притормозит инфляцию», — заключил Хестанов.