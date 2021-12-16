Россияне приготовились к рекордному росту цен в 2022 году

Инфляционные ожидания россиян на следующий год в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув рекордных 14,8 процента. Рост по сравнению с ноябрем составил 1,3 процентного пункта. Об этом сказано в исследовании «инФОМ», которое подготовлено по заказу ЦБ.

В ноябре инфляционные ожидания падали — с 13,6 до 13,5 процента. При этом оценка наблюдаемой инфляции выросла в декабре на 1,5 процентного пункта, до 17,7 процента. В ноябре она снижалась с 16,3 до 16,2 процента. По данным Росстата на 15 декабря, цены в стране с начала года взлетели на 7,64 процента. Годовая инфляция, по данным Минэкономики, замедлилась с 8,28 до 8,11 процента.

Высокая инфляция в России является темой для обеспокоенности, сказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем, собственно, кабинет министров и занимается», — отметил он.

Внешние факторы, такие как повышение цен у зарубежных поставщиков, а также неурожайный год, являются главными причинами резкого роста инфляции, уверен экономист, финансовый аналитик, бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин.