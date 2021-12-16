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В Кремле отреагировали на рост цен

Дмитрий Песков: высокая инфляция стала темой для обеспокоенности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Высокая инфляция в России является темой для обеспокоенности. Так отреагировал на рост цен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабинет министров и занимается», — заявил представитель Кремля. По словам Пескова, установка президента — делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть ее к запланированным показателям. Песков отметил, что Россия столкнулась с давлением внешних и внутренних факторов. «В этом плане, да, это тема для обеспокоенности», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Годовая инфляция в России по итогам ноября достигла 8,4 процента, что стало максимальным показателем с января 2016 года, то есть почти за шесть лет. Больше всего за последние 12 месяцев подорожала курятина (плюс 31,05 процента), куриные яйца (плюс 26,45 процента) и плодоовощная продукция (плюс 19,4 процента).

Сильнее всего в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года подорожали белокочанная капуста (плюс 8,2 процента), свежие огурцы (плюс 7,7 процента), свекла (плюс 7,6 процента), куриные яйца (плюс 5,8 процента) и гречка (плюс 5,6 процента). Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован у дизельного топлива и угля — плюс 3,8 и 3,3 процента соответственно.

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Платон Щукин
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