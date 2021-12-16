Климов предложил обсудить идею включать в иноагенты после предупреждения

Предложение не сразу вносить СМИ в реестр иноагентов при нарушении закона, а сначала выносить предупреждение, имеет смысл обсудить. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, сообщает ТАСС.

«Сегодня есть вопросы, в том числе у наших оппонентов, по поводу профилактической стороны работы: то есть сначала надо, с их точки зрения, давать предупреждение тем или иным структурам и лицам, что они могут попасть [в реестр]. Точно совершенно сформулировано предложение, его имеет смысл обсудить», — сказал сенатор.

По словам Климова, есть также предложение относительно того, каким образом судебная власть должна включаться в эти процессы, и это тоже необходимо обсудить. Сенатор рассказал, что в январе 2022 года члены комиссии встретятся с представителями Союза журналистов России для обсуждения данных вопросов.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) согласился, что закон об иностранных агентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом. «Я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению», — сказал он в ответ на обращение главы московского отделения Союза журналистов России Павла Гусева.