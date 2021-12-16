Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Климов предложил обсудить идею включать в иноагенты после предупреждения

Сенатор Климов заявил, что имеет смысл обсудить включение в иноагенты после предупреждения
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Предложение не сразу вносить СМИ в реестр иноагентов при нарушении закона, а сначала выносить предупреждение, имеет смысл обсудить. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, сообщает ТАСС.

«Сегодня есть вопросы, в том числе у наших оппонентов, по поводу профилактической стороны работы: то есть сначала надо, с их точки зрения, давать предупреждение тем или иным структурам и лицам, что они могут попасть [в реестр]. Точно совершенно сформулировано предложение, его имеет смысл обсудить», — сказал сенатор.

По словам Климова, есть также предложение относительно того, каким образом судебная власть должна включаться в эти процессы, и это тоже необходимо обсудить. Сенатор рассказал, что в январе 2022 года члены комиссии встретятся с представителями Союза журналистов России для обсуждения данных вопросов.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) согласился, что закон об иностранных агентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом. «Я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению», — сказал он в ответ на обращение главы московского отделения Союза журналистов России Павла Гусева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Суд в Ростове объяснил слова в приговоре о российских частях в Донбассе
В Якутии создали уникальную вакцину против лошадиной инфекции
В США ребенок нашел пистолет и случайно застрелил мужчину
Объяснена опасность дорогого газа в Европе для России
Стало известно о состоянии зараженных омикрон-штаммом россиян
Стоимость квадратного метра жилья в Москве оценили в три зарплаты
Названа категория пациентов с самым высоким уровнем антител после COVID-19
Москвичам рекомендовали встретить Новый год по камчатскому времени
В подмосковной квартире нашли более килограмма наркотиков
Подруги нашли способ заработать сто миллионов рублей и поделились опытом
Уволенному тренеру «Спартака» нашли работу
Азербайджанские танки не справились с двумя армянскими солдатами
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter