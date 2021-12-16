Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российскую блогершу внесли в список террористов и экстремистов

Блогерша Инса Ландер была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Telegram-канал BAZA

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна) была внесена в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму. Соответствующие сведения появились в официальном перечне на сайте Росфинмониторинга.

Telegram-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов», отслеживающий изменения в списке Росфинмониторинга, сообщил о включении Ландер в перечень 16 декабря.

9 декабря стало известно, что Ландер была задержана в Кабардино-Балкарии по подозрению в содействии терроризму. По информации журналистов, силовики в масках и с автоматами пришли к девушке домой рано утром и увезли ее на допрос в управление ФСБ в Нальчике. Позже знакомые Ландер сообщили, что суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест.

Инса Ландер — блогерша из Кабардино-Балкарии, ведущая аккаунт в Twitter. Девушка стала популярна благодаря публикациям, в которых разоблачала пользователей соцсетей, просивших пожертвования. Блогерша обвиняла их во лжи и манипуляциях. В своих расследованиях она нередко публиковала личные данные юзеров соцсети. В сентябре 2021 года Ландер снялась в выпуске программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Блогерша предоставила доказательства того, что жительница Красноярска продавала откровенные снимки своей несовершеннолетней дочери.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter