Российскую блогершу внесли в список террористов и экстремистов

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна) была внесена в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму. Соответствующие сведения появились в официальном перечне на сайте Росфинмониторинга.

Telegram-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов», отслеживающий изменения в списке Росфинмониторинга, сообщил о включении Ландер в перечень 16 декабря.

9 декабря стало известно, что Ландер была задержана в Кабардино-Балкарии по подозрению в содействии терроризму. По информации журналистов, силовики в масках и с автоматами пришли к девушке домой рано утром и увезли ее на допрос в управление ФСБ в Нальчике. Позже знакомые Ландер сообщили, что суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест.

Инса Ландер — блогерша из Кабардино-Балкарии, ведущая аккаунт в Twitter. Девушка стала популярна благодаря публикациям, в которых разоблачала пользователей соцсетей, просивших пожертвования. Блогерша обвиняла их во лжи и манипуляциях. В своих расследованиях она нередко публиковала личные данные юзеров соцсети. В сентябре 2021 года Ландер снялась в выпуске программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Блогерша предоставила доказательства того, что жительница Красноярска продавала откровенные снимки своей несовершеннолетней дочери.