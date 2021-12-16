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Названы причины нежелания россиян сдавать квартиры мигрантам

Риелтор Барсуков: сдающие жилье россияне опасаются особенностей поведения мигрантов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские арендодатели часто не желают сдавать квартиры мигрантам, так как опасаются получить дополнительные проблемы. Такую причину и сложности, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, назвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, собственники не хотят унижать или дискриминировать иностранцев, но переживают за свое имущество и надеются по истечении срока аренды получить его в полной сохранности. Сдавать «исключительно славянам» владельцев побуждают особенности поведения мигрантов — некоторые из них живут не по одному или по двое, а по 15 человек в одной квартире, из-за чего быстро изнашивается оборудование, приходится делать ремонт, а также могут возникнуть вопросы у соседей.

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Решить проблему ксенофобии на рынке аренды, по мнению Барсукова, может более строгое законодательство. «Как только законодатель обеспечит хорошую защиту арендодателя, не в рамках судебного процесса, который может длиться полгода, а прям хорошую, я думаю, ситуация изменится», — пояснил эксперт. Риелтор отметил, что в текущих условиях собственники жилья чувствуют себя незащищенными и поэтому изначально выбирают кандидатов, которые не разрушат квартиру и выселятся из нее без проблем.

Ранее эксперты посоветовали мигрантам предлагать арендодателям оплату выше рынка, чтобы легко снять квартиру в Москве. По мнению риелторов, ради дополнительных денег собственники могут отказаться от многих предрассудков и смягчить требования к кандидату. Аналогичный совет эксперты дали семьям с маленькими детьми и домашними животными.

Нина Ташевская
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Названы причины нежелания россиян сдавать квартиры мигрантам
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