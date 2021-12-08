Мигрантам раскрыли способ легко снять жилье в Москве

Жителям без российского гражданства посоветовали предлагать собственникам оплату выше рынка, чтобы легко снять квартиру в Москве. Такой способ аренды жилья в столице раскрыли мигрантам в материале «Российской газеты».

По мнению риелторов, ради дополнительных денег арендодатели готовы отказаться от многих предрассудков и смягчить требования к кандидату. Аналогичный совет эксперты дали семьям с маленькими детьми и домашними животными.

Кроме того, перечисленным категориям лиц стоит иметь в виду, что часто ограничения и пожелания для будущих жильцов не прописывают в объявлениях, а озвучивают по телефону или после просмотра недвижимости. Однако бывает и наоборот — при личном общении удается прийти к компромиссу.

В «ИНКОМ-Недвижимость» отметили, что в последние несколько лет на фоне повышенного спроса на съемное жилье арендодатели стали более придирчивыми к выбору квартирантов. С 2020 года число тех, кто готов разместить жильцов с детьми и домашними животными, упало.

Тем временем проще всего снять дешевую квартиру в Москве работающим супругам с пропиской в России. Такие квартиросъемщики, по мнению владельцев жилья, с меньшей вероятностью испортят ремонт или вызовут недовольство соседей.

В конце ноября российская группа в Facebook по поиску съемного жилья Flats For Friends объявила, что перестанет публиковать объявления с упоминанием гражданства, расы и прочих дискриминирующих критериев. Для пользователей, которые не готовы поступиться принципами, сообщество разработало систему платных постов.

Вслед за Flats For Friends о запрете дискриминации в объявлениях заявил и сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН. Ограничения вступят в силу с февраля 2022 года. До этого срока пользователям предложили добровольно внести изменения в публикацию, позже система начнет исправлять объявления автоматически.