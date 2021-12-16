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Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев из-за омикрон-штамма

Правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранных путешественников до 29 декабря

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранных путешественников в республику из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

«В ходе телефонного голосования министры правительства одобрили продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, еще на семь дней до полуночи среды, 29 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры внесли Великобританию и Данию в список «красных стран», посещение которых для граждан Израиля запрещено, начиная с ночи на 17 декабря. Ранее туда были добавлены Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и ОАЭ. В настоящее время в список входят 50 африканских стран.

Ранее в декабре министр туризма Израиля Йоэль Развозов разъяснил правила въезда в страну для привитых «Спутником V» россиян после открытия границ. Он рассказал, что вакцинированные туристы после положительного результата серологического теста на антитела и сдачи ПЦР-теста смогут получить в республике «зеленый паспорт».

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Валентина Процкова
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