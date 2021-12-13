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Россиянам рассказали о правилах въезда в Израиль после открытия границ

Министр туризма Израиля: привитые «Спутником V» россияне смогут получить «зеленый паспорт»

Фото: Gil Cohen Magen / globallookpress.com

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов разъяснил правила въезда в страну для привитых «Спутником V» россиян после открытия границ. Об этом пишет ТАСС.

Так, глава ведомства рассказал, что туристы, вакцинированные «Спутником V», после положительного результата серологического теста на антитела и сдачи ПЦР-теста смогут получить в республике «зеленый паспорт».

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Также Развозов напомнил, что Израиль «отсрочил на десять дней» до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранных путешественников. «Пока каждый раз дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, а в мире. Мы следим за ситуацией, — отметил он.

10 декабря стало известно, что власти республики снова отложили открытие границ для иностранцев, в том числе и для россиян. Так, в целях предотвращения проникновения в страну омикрон-штамма COVID-19 ранее планируемый срок открытия границ 14 декабря продлили на 10 дней. 

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Валентина Процкова
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