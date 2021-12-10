Израиль снова отложил открытие границ для российских туристов

Власти Израиля снова отложили открытие границ для иностранных туристов, в том числе и для россиян, — запрет на въезд в страну для путешественников будет действовать вплоть до 23 декабря. Об этом сообщает Haaretz.

Так, в целях предотвращения проникновения в страну омикрон-штамма COVID-19 ранее планируемый срок открытия границ 14 декабря продлили на 10 дней. В Министерстве здравоохранения Израиля отметили, что продолжают следить за развитием ситуации в мире и не исключили, что въезд в государство может быть закрыт на более долгий срок.

Отмечалось, что также выдвигались предложения по внесению всех стран европейского континента в красный список, что фактически отменит авиасообщение между Израилем и государствами Европы.

В течение этого периода иностранные туристы могут въехать в Израиль только при наличии разрешения от специальной комиссии. Израильтянам же необходимо по возвращении из-за рубежа сдать дополнительный ПЦР-тест и пройти трехдневный карантин.

1 декабря Израиль перенес дату открытия границ для туристов из-за омикрон-штамма COVID-19. Так, министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании приняла решение закрыть границы для всех путешественников на 14 дней.