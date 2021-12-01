Израиль отложил открытие границ для российских туристов

Власти Израиля отложили решение вопроса по открытию границ для российских путешественников с целью предотвращения проникновения в страну омикрон-штамма COVID-19. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Так, во вторник, 30 ноября, республиканская министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании приняла решение закрыть границы для туристов на 14 дней.

При этом уточняется, что въезд иностранцев в страну допускается только в экстренных случаях. Для этого им необходимо будет получить разрешение, одобренное специальной комиссией по исключениям.

Ранее сообщалось, что Израиль планировал открыться для российских туристов 1 декабря. До этого срока страна собиралась объявить о признании вакцины «Спутник V». Министр туризма Израиля Йоэль Развозов назвал необходимые условия: въехать в республику смогут пока только те, кто получил вторую дозу препарата не более полугода назад.

