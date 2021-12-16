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В Кремле назвали ошибкой сведения о наличии российских войск в Донбассе

Песков: российские войска не находятся в Донбассе, иные утверждения являются ошибкой

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Российские войска не находятся в Донбассе, иные утверждения являются ошибкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым он опроверг публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия якобы подтверждается присутствие в Донбассе российских войск.

Ранее Песков отметил, что проведение на Украине референдума по Донбассу, которое допустил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, является ее внутренним делом.

В то же время представитель Кремля добавил, что для Москвы представляет интерес формулировка вопроса, который будет вынесен на данный референдум.

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Анна Щербакова
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