Депутат Госдумы посчитал невозможным похоронить Ленина

В КПРФ посчитали невозможными дискуссии относительно захоронения тела Ленина. Об этом порталу URA.RU сообщил депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

По его словам, если власти решат закрыть Мавзолей и похоронить Ленина, то против этого решения поднимается вся страна. «Это невозможно ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе — ни при каких обстоятельствах. И нынешняя власть на это не пойдет, и те, кто придет вслед за ними. Мавзолей и тело Владимира Ильича никто трогать не даст. Тут российский народ поднимется, все пойдет по самому жесткому сценарию», — заявил депутат.

Ранее историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе выступил за снос памятников Ленину по всей стране. Он назвал его неизбежным, но не смог предположить, когда это произойдет. Профессор подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг.