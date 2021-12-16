Молодость 72-летнего Валерия Леонтьева на новых фото восхитила фанатов

Российский певец Валерий Леонтьев появился на публике и порадовал поклонников своим внешним видом. Соответствующее новое фото опубликовано на его странице в Instagram.

Известно, что 72-летний эстрадный артист посетил концерт, посвященный 60-летию со дня открытия Кремлевского дворца в Москве. Папарацци запечатлели знаменитость в атласных классических брюках и пиджаке синего цвета на голое тело. Свой образ он дополнил вельветовым синим галстуком, лаковыми туфлями и очками в тон наряда.

«Вечный и молодой Кремль!» — подписал исполнитель снимок, автором которого выступила Лилия Шарловская. Подписчиков восхитила внешность музыканта, и они принялись делать ему комплименты в многочисленных комментариях. «Лучший и неповторимый наш», «Валерий Яковлевич, вы преобразились», «Супер», «Прекрасный и вечно молодой», «Красивый Валерий Яковлевич», — высказывались фанаты.

В ноябре Григорий Лепс удивил поклонников шрамами на голове. Папарацци сфотографировали 59-летнего исполнителя на премьере фильма режиссера Петра Буслова «Бумеранг» с дочерью Ингой. Приближенные к Лепсу источники рассказала журналистам, что рубцы на затылке артиста остались после операции по пересадке волос, которую он перенес осенью.