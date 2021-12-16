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Макрон высказался об участии в президентских выборах

Президент Франции Макрон: ситуация не позволяет говорить об участии в выборах в 2022 году
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос об участии в президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала TF1.

Макрон высказался, планирует ли он баллотироваться на второй срок на выборах лидера страны. Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять об этом.

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«Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах», — подчеркнул французский президент.

Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил об участии своей кандидатуры в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».

Ранее Макрон впервые раскрыл свои доходы за четыре года. С начала своего президентства он заработал чуть более одного миллиона евро.

В сентябре стали известны кандидаты на президентских выборах во Франции. Среди них — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.

Марина Совина
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