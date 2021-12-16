Макрон высказался об участии в президентских выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос об участии в президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала TF1.

Макрон высказался, планирует ли он баллотироваться на второй срок на выборах лидера страны. Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять об этом.

«Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах», — подчеркнул французский президент.

Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил об участии своей кандидатуры в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».

Ранее Макрон впервые раскрыл свои доходы за четыре года. С начала своего президентства он заработал чуть более одного миллиона евро.

В сентябре стали известны кандидаты на президентских выборах во Франции. Среди них — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.