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Названа самая подорожавшая в России машина

Lada Largus больше всего подорожала на авторынке России за год
LADA Largus универсал

LADA Largus универсал. Изображение: LADA

Отечественная Lada Largus больше всего подорожала на авторынке России за последний год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го), средний ценник на модель взлетел на 21,9 процента (до 928 тысяч рублей). Об этом говорится в исследовании «Банкавто», передает РИА Новости.

На втором месте среди самых подорожавших машин назван Renault Duster (плюс 21,5 процента, примерно до 1,35 миллиона рублей. Далее идет Renault Sandero (плюс 20,1 процента, 978 тысяч рублей). Потом идет Hyundai Tucson (плюс 19 процента, 2,45 миллиона рублей) и замыкает ТОП-5 Kia K5 (на 18,8 процента, 2,3 миллиона рублей).

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По итогам ноября сильнее всего подорожала Renault Kaptur (на 3,3 процента, до 1,48 миллиона рублей). Цена Hyundai Solaris подскочила на 2,9 процента, до 1,069 миллиона рублей.

«Остановки автоматических линий в Москве и Тольятти в последний месяц осени привели к тому, что модели Renault и Lada именно этих заводов дорожали в России сильнее других», — объяснил эксперт «Банкавто» Денис Мавланов.

В текущем декабре российские автодилеры впервые с 2014 года решили отказаться от традиционных новогодних скидок на продукцию, за исключением нескольких невостребованных модификаций. Машин в продаже осталось слишком мало, поэтому спрос некуда подстегивать.

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Платон Щукин
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