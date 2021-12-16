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В Минтруде ответили на идею помогать россиянам по аналогии с мигрантами

Минтруда: система рекрутинга для россиян уже создается

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Система рекрутинга, которая помогала бы людям трудоустраиваться, в России уже создается, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Минтруда. Так в ведомстве ответили на идею сформировать в России систему найма собственных граждан по аналогии с механизмами рекрутинга мигрантов.

Сейчас, уточнили в пресс-службе, Минтруд перестраивает модель работы центров занятости: к цифровой платформе «Работа в России» с общей на страну базой вакансий и резюме подключились уже 19 регионов. С 1 января к системе присоединится еще 65 регионов.

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«Также Минтруд выступил с инициативой расширения финансовой помощи соискателям при переезде. Поправки сейчас на этапе подготовки к внесению в Государственную Думу. Если закон будет принят, то материальную помощь смогут получить не только безработные граждане, зарегистрированные в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в другой город или поселок», — добавили в ведомстве.

С заявлением о том, что в России нужно создать систему найма собственных граждан, подобную той, которая «обслуживает миллионы трудовых мигрантов», ранее выступил председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. По его версии, иностранным гражданам помогают в поиске работы, объясняют, как оформить регистрацию и предлагают варианты жилья, а в российских регионах ничего похожего на систему рекрутинга нет.

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Платон Щукин
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