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В России предложили создать систему рекрутинга

Глава СПЧ РФ Фадеев призвал создать систему найма россиян по аналогу рекрутинга мигрантов
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев посетовал, что в России нет системы найма россиян. Он предложил создать ее, взяв за основу механизмы рекрутинга мигрантов, пишут «Известия».

Глава СПЧ отметил, что для помощи мигрантам в поиске работы существует «мощная система», а ее аналог для российских граждан отсутствует. Иностранца, приезжающим в страну предлагают работу, а также объясняют, как оформить регистрацию и предлагают варианты жилья.

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«Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать», — призвал Фадеев.

Кроме того, глава СПЧ указал средние зарплаты в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что прибыль работников из других государств нередко превосходит размер дохода россиян.

«В строительстве плиточник зарабатывает 100 тысяч рублей, электрогазосварщик — 85 тысяч рублей. У курьеров средний заработок в месяц 70 тысяч рублей и в Москве, и в Краснодаре, и в Челябинске, и в Ростове-на-Дону», — отметил Фадеев.

Фадеев также предложил приглашать на стройки россиян из небогатых регионов, «где, в общем, плохо с работой». «Формально безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги», — добавил он.

В том же интервью Фадеев высказался против амнистии для купивших поддельные ковид-сертификаты. Он назвал эти действия обманом и жульничеством.

Марина Совина
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