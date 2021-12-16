В России задумали изменить механизм для привлечения триллионов рублей

В правительстве России задумали изменить закон о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), программу модернизации инвестиционного режима обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет РБК со ссылкой на участников совещания. «Ленте.ру» информацию подтвердили в Минэкономразвития.

Режим предполагает защиту капиталовложений при реализации инвестиционных проектов и был запущен в пилотном формате в 2020 году, но с апреля 2021 года новых соглашений не было на фоне подготовки нормативной базы. Летом механизм был скорректирован. Инвестрежим распространяется на проекты в разных отраслях экономики (с такими исключениями, как, например, игорный бизнес, табачная и алкогольная сфера, добыча нефти и газа).

Он гарантирует, что на инвесторов, заключивших соглашения, не будут распространяться никакие условия, которые ухудшают условия реализации инвестпроектов. При этом предусмотрен механизм компенсации части затрат за счет как госсубсидий, так и налогового вычета. Белоусов ранее сообщал, что до 2024 года планируется заключить не менее тысячи СЗПК на 14 триллионов рублей инвестиций. До апреля 2021 года было заключено 36 СЗПК, привлеченные средства составили 1,3 триллиона рублей.

В совещании участвовали главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Решетников, а также представители бизнеса. Минэкономразвития на совещании поддержало возобновление механизма, указав на его востребованность и значимость для экономического роста. Параметры обновленного режима проработают в течение четырех месяцев, в рабочую группу войдут представители бизнеса, профильных ведомств, Федеральной налоговой службы, главы регионов и депутаты Госдумы. Ряд пунктов, которые должны лечь в основу изменений, уже назвал Белоусов. Так, в частности, регионам предлагается обеспечить права для согласования и реализации инвестпроектов на местах, а старые проекты под видом СЗПК перезапускать будет нельзя.

Возможность использования механизма СЗПК ранее обсуждалась, в частности, в контексте способов поддержки редкоземельной отрасли, имеющей стратегическое значение. В конце июля замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных предполагал, что с проектами в отрасли можно будет заключать СЗПК, чтобы избежать повышения налога на добычу полезных ископаемых.