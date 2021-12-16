Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо неожиданное преимущество наличных денег над кредитными картами

Финансист Бахтин: человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит на карте

Фото: Pixabay

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян ответственнее подходить к вопросу о покупке вещей, поскольку выдаваемые крупные кредиты могут способствовать большому количеству необдуманных трат на ненужные вещи. Также эксперт назвал главное преимущество наличного расчета над оплатой кредитными картами.

Финансист подчеркнул, что вне зависимости от того, какой кредит для себя выбрал заемщик, необходимо тщательно продумать, стоит ли того та или иная покупка, поскольку она может быть сделана неожиданно и «на эмоциях». По словам специалиста, избежать подобных трат поможет наличие в кошельке наличных денег, так как оплата ими оказывается более осознанной.

«Это необязательно крупные траты. Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — отметил Бахтин.

Ранее стало известно, что потребительские расходы супругов в возрасте до 35 лет в России во втором квартале этого года резко выросли — на 23,2 процента по сравнению с первым кварталом, составив примерно 23,4 тысячи рублей в месяц на человека. Темпы роста их трат почти в пять раз превзошли общий по стране показатель.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год
Названы правила сервировки новогоднего стола «по высшему пилотажу»
Названо неожиданное преимущество наличных денег над кредитными картами
Назван очищающий кишечник продукт
Раскрыто будущее складных смартфонов
Российских водителей предложили обучать по новой методике
В России завершились испытания дронов-камикадзе
В России ужесточат наказание за нелегальные перевозки пассажиров
Омикрон-штамм коронавируса начал поражать переносчиков чумы
Привитым «Спутником V» россиянам назвали условия посещения ЧМ-2022 в Катаре
Мужчина убил партнершу из-за эксперимента во время секса
Россиянка дала объявление о поиске телевизора и получила множество откликов
Посольство России выразило протест из-за высылки Германией двух дипломатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter