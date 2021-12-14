Молодые семьи резко принялись тратить деньги

Потребительские расходы супругов в возрасте до 35 лет в России во втором квартале этого года резко выросли — на 23,2 процента по сравнению с первым кварталом, составив примерно 23,4 тысячи рублей в месяц на человека. Об этом говорится в исследовании Finexpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Темпы роста их трат почти в пять раз превзошли общий по стране показатель. Расходы среднестатистической семьи за тот же период увеличились на 4,8 процента (до 19,8 тысяч рублей на человека). Если в первом квартале разница в объеме трат между молодыми семьями и средним по стране была 100 рублей, то во втором этот показатель достиг 3600 рублей.

Месячный продовольственный чек молодого семьянина взлетел в среднем на 77,8 процента по сравнению с первым кварталом. В основном молодые семьи принялись тратить деньги на продукты питания, безалкогольные напитки, транспорт, ЖКХ, одежду и обувь.

Среди людей, состоящих в браке, 70 процентов относятся к миллениалам (родились в 1981-1996 годах). Другая доля приходится на зумеров (с 1997-го по 2012 год). Именно они «выступают как основной "экономический актив" семейной молодежи как по многочисленности, так и по платежеспособности», говорится в исследовании. Миллениалы опережают по уровню доходов как самых юных, так и россиян в возрасте.

Ранее сообщалось, что около 54 процентов россиян оценили свое материального положения как среднее, как хорошее — 19 процентов, а как плохое — 25 процентов.