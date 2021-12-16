В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальных морозах

В Центральной России с 21 по 25 декабря ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что днем температура будет держаться в пределах минус 15-21 градусов, а ночью — опускаться до 26-35 градусов мороза.

Вильфанд отметил, что жители Центрального федерального округа смогут «морально подготовиться» к холодам, так как до этого ожидается теплая погода. Температурный фон до 21 декабря будет на 4-6 градусов выше нормы, сказал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также предупреждал россиян об аномально низкой температуре. По его словам, европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь до конца декабря и середины января накроют сильные морозы.