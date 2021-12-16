Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальных морозах

Синоптик Вильфанд: в Центральной России ожидаются аномальные морозы до минус 35 градусов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Центральной России с 21 по 25 декабря ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что днем температура будет держаться в пределах минус 15-21 градусов, а ночью — опускаться до 26-35 градусов мороза.

Вильфанд отметил, что жители Центрального федерального округа смогут «морально подготовиться» к холодам, так как до этого ожидается теплая погода. Температурный фон до 21 декабря будет на 4-6 градусов выше нормы, сказал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также предупреждал россиян об аномально низкой температуре. По его словам, европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь до конца декабря и середины января накроют сильные морозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Европа призвала отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины
Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Полицейские со стрельбой задержали наехавшего на них россиянина
Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за упавший лед
Летевший из Санкт-Петербурга самолет приготовился к аварийной посадке
Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год по камчатскому времени
Перечислено имущество экс-главы «Формулы-1» на сотни миллиардов рублей
В России усовершенствуют комплекс «Ответ»
Умерла сделавшая сама себе операцию российская блокадница
Бывший соратник Зеленского назвал его козлом
Российские пловцы выиграли золото в эстафете на чемпионате мира
Раскрыто будущее шоу «Голос» после смерти Градского
В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальных морозах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter