Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре и январе

Европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь до конца декабря и середины января накроют аномальные морозы. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит радио «Комсомольская правда».

«Через эти Карские ворота начнется мощное ультраполярное вторжение, эти холодные воздушные массы доберутся до самых южных регионов России», — рассказал синоптик.

По его данным, среднесуточная температура в России опустится ниже нормы на 5-7 градусов, а холода отступят только к концу января 2022 года.

«Поэтому в этом году Новый год мы встретим с классической погодой: с морозом и огромными сугробами, а не со слякотью под ногами», — добавил Тишковец.

Ранее об аномальных морозах в европейской части России также заявлял руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Кроме того, по его мнению, температура ниже положенной нормы придет на следующей неделе на юг России.