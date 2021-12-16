Российский мультфильм про богатырей переведут на осетинский язык
Российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» переведут на осетинский язык. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».
Как отмечается, инициатором проекта выступила общественная организация «Ирон Федераци». По словам ее представителя Тамерлана Цгоева, увидеть анимационную ленту в новой озвучке можно будет уже в ближайшее время.
«Мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" в переводе на осетинский язык выйдет в январе следующего года. Работа проводится с анимационной студией "Мельница". В республике ведется написание текста и кастинги на основные роли», — рассказал Цгоев.
По его словам, реализовать проект удалось благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив «Родная анимация».
В ноябре сообщалось, что в Северной Осетии планируют выпустить «Антологию осетинской драматургии». По задумке инициаторов проекта, в дальнейшем издание сборника позволит расширить репертуар республиканских театров за счет включения в него постановок по произведениям национальных авторов.