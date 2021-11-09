В Северной Осетии выпустят антологию осетинской драматургии

В Северной Осетии планируют выпустить «Антологию осетинской драматургии». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на инициатора проекта Аиду Харкиладзе.

«В настоящее время испытывается большой дефицит изданий по национальной драматургии. Назрела острая необходимость восстановления произведений национальных драматургов дореволюционного периода», — рассказала Харкиладзе.

Так, в антологию войдут произведения как основоположников этого жанра, например, Елбыздыко Бритаева и Розы Кочисовой, так и современных авторов, работающих в данном направлении. Выпустить сборник планируется не только в печатном, но и в электронном виде.

По словам Харкиладзе, главной целью проекта является поддержка и развитие классической национальной драматургии. Предполагается, что в дальнейшем издание сборника позволит также расширить репертуар республиканских театров за счет включения в него постановок по произведениям национальных авторов.

Антология будет выпущена на средства президентского гранта в размере 625 тысяч рублей.

