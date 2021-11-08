В Йошкар-Оле пройдет международный фестиваль русской культуры

В Республике Марий Эл пройдет международный фестиваль-конкурс русской культуры «Корнями в России». Об этом пишет городская газета «Йошкар-Ола».

В мероприятии примут участие коллективы и отдельные исполнители, творчество которых связано с русской народной культурой. В частности, на состязании выступят хореографические и фольклорно-этнографические коллективы, творческие объединения народных ремесел и мастера-ремесленники, сказители и народно-инструментальные ансамбли.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в дистанционном формате — оценивать участников будут по присланным организаторам видеороликам. В жюри войдут эксперты-фольклористы, доктора искусствоведения, преподаватели и академики из Москвы, Краснодара, Казани, а также Казахстана, Белоруссии и Швейцарии.

«Корнями в России» начнется 11 ноября и завершится 14-го числа.

Ранее сообщалось, что организаторы первого всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы» огласили список лауреатов. В номинации «Лучший игровой видеоролик» первое место заняли любительская работа «Повивание невесты» Анжелики Масловой из Ставропольского края и профессиональный ролик «Народный стиль России» Гора Манукяна из Владимирской области.