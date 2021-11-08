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Подведены итоги всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы»

На конкурсе национальных видеороликов «Мы» победили клипы из Владимирской области и ХМАО
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Кадр: Конкурс национальных видеороликов "МЫ" / YouTube

Организаторы первого всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы» огласили лауреатов. Список победителей опубликован на сайте состязания.

Отмечается, что цели конкурса — укрепление межнационального согласия народов России, формирование общегражданской идентичности и создание условий для развития видеотворчества детей, молодежи и взрослых на территории страны. Конкурсанты состязались в двух категориях, любительской и профессиональной съемке, с работами на две темы — «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность народа».

В номинации «Лучший игровой видеоролик» первое место заняли любительская работа «Повивание невесты» Анжелики Масловой из Ставропольского края и профессиональный ролик «Народный стиль России» Гора Манукяна из Владимирской области. В категории «Анимационные ролики» гран-при завоевали любительское видео «Рождение Кудым-Оша» студии «АртЛис» из Пермского края и профессиональная короткометражка «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» Татьяны Ашурковой из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югра).

Полный список лауреатов с ссылками на их работы доступен на сайте конкурса.

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