Школьники Владимирской области помогли волонтерам в работе с бездомными собаками

Школьники из Владимирской области помогли волонтерам, которые регулярно работают с бездомными животными. Ою этом сообщает ГТРК «Владимир».

Согласно информации издания, «команда неравнодушных людей» в Камешковском районе создала волонтерское сообщество во «ВКонтакте» под названием «4 лапы». Его организаторы помогают животным, оказавшимся на улице без приюта. Отмечается, что команда очень любит свое дело и выполняет работу бескорыстно.

В подписи одной из последних публикаций на стене сообщества волонтеры поблагодарили учеников камешковской школы номер 1. Известно, что дети привезли корм для бездомных животных и разгрузили гуманитарную помощь. Все продукты были разделены между членами группы, которые кормят бездомных кошек и собак на улицах упомянутого района.

В августе стало известно, что в Находке появится приют для бездомных животных на 200 мест. Власти Приморья сообщили, что строительство завершено на 90 процентов. В приюте площадью более четырех тысяч квадратных метров зверей будут лечить, а также пристраивать их в новые дома.

