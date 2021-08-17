Пес из России впервые за 60 лет получил итальянскую премию «Собачья верность»

Впервые за 60-летнюю историю итальянской премии «Собачья верность» эту награду получил пес из России по кличке Волк-Меркурий, передает РИА Новости. Он работает в Центре кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Награждение прошло на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи, расположенного неподалеку от Генуи.

Девятилетний Волк-Меркурий породы немецкая овчарка удостоен награды за то, что спас от изнасилования 15-летнюю девочку. Пес взял след пропавшей школьницы и привел полицейских к заброшенному дому. Там девочку удерживал мужчина, который собирался над ней надругаться, но преступление удалось предотвратить. Мужчина оказался рецидивистом, он был задержан.

По видеосвязи между Сан-Рокко-ди-Камольи и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо официально сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее псу и восхитилась их работой.

Кроме Волка-Меркурия в этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии.

Премия «Собачья верность» возникла в городке Сан-Рокко-ди-Камольи в начале 1960-х годов и посвящена псу по имени Пуччи. Бездомная собака подружилась с местными школьниками, встречала малышей, которые собирались из соседних деревень, перед церковью, и провожала их до школы. После занятий Пуччи всегда провожал детей обратно к храму, где их забирали родственники.