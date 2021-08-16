Восьмилетняя россиянка пожертвовала волосы на парики для больных раком детей

Восьмилетняя девочка из Челябинска пожертвовала волосы на парики для детей, которые лечатся от онкологических заболеваний. Об этом сообщается на региональном портале «Хорошие новости».

Арлана Р. обрезала косу длиной 40 сантиметров. Она растила волосы около трех лет. Ее мать Валентина рассказала, что изначально была против, но сдалась после недели уговоров.

«Дети совсем маленького возраста переживают потерю волос психологически проще, это не настолько актуальный запрос для них», — пояснили порталу в фонде «Жизнь». Также там объяснили, почему семья девочки решила передать волосы зарубежной организации. Дело в том, что в российских фондах таких программ пока нет.

Ранее сообщалось, что Фонд поддержки детей с тяжелыми хроническими и опасными для жизни заболеваниями «Круг добра» обеспечит лечение детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена. Они получат лекарства в полном объеме.