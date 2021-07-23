10-летний мальчик два года отращивал волосы и терпел насмешки ради больных детей

Житель Великобритании отрастил длинные волосы ради помощи больным раком детям. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 10-летний Томас Уоллер (Thomas Waller) из города Челмсфорд отрастил локоны длиной 36 сантиметров, чтобы пожертвовать их благотворительному фонду Little Princess Trust («Фонд Маленькая принцесса»), который занимается изготовлением париков для онкобольных детей, потерявших волосы из-за химиотерапии.

Родители Уоллера 47-летняя Стейси (Stacy) и 49-летний Стивен (Stephen) заверили, что мальчик терпел насмешки и отращивал волосы на протяжении двух лет. «Мы очень гордимся Томасом. Однажды он пришел к нам и заявил, что считает несправедливостью то, что некоторые дети потеряли волосы не по своей воле. Его часто путали с девочкой, но он мужественно игнорировал все насмешки ради своей цели», — рассказали они.

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Из волос мальчика получилось создать семь детских париков. Стейси Уоллер подчеркнула, что никогда не видела сына настолько счастливым. «Он сказал, что очень гордится тем, что смог помочь стольким детям. Томас планирует и дальше заниматься благотворительностью», — заключила она.

В августе 2020 года еще один мальчик постригся ради больных детей. Девятилетний Рейли Стэнкомб (Reilly Stancombe) из Эссекса, Великобритания, отращивал волосы, чтобы быть похожим на игрока испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Гарета Бейла. Его волосы достигли длины в два фута (60 сантиметров). По словам матери Рейли, он родился с заболеванием кишечника. Во время одного из приемов в больнице он увидел больных детей, после чего ему пришла в голову идея пожертвовать свои волосы. Мальчик решил постричься, чтобы помочь другим.

