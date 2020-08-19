Девятилетний мальчик постригся первый раз в жизни ради больных детей

Мальчик постригся впервые в жизни в возрасте девяти лет, чтобы из его длинных волос можно было сделать парики для больных раком детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Девятилетний Рейли Стэнкомб (Reilly Stancombe) из Эссекса, Великобритания, отращивал волосы, чтобы быть похожим на игрока испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Гарета Бейла. Его волосы достигли длины в два фута (60 сантиметров).

По словам матери Рейли, он родился с заболеванием кишечника. Во время одного из приемов в больнице на Грейт-Ормонд-стрит он увидел больных детей, после чего ему пришла в голову идея пожертвовать свои волосы. Мальчик решил постричься, чтобы помочь другим.

В эфире программы Good Morning Britain Стэнкомб признал, что его волосы «стали слишком длинными», а также добавил: «Я хотел подарить их людям, больным раком. Я видел, как дети борются с раком, у них не было волос».

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Сначала Рейли намеревался собрать 100 фунтов стерлингов (9690 рублей) для благотворительной организации, которая помогает исследовательским проектам, направленным на поиск безопасных методов лечения рака у детей. В результате девятилетнему Стэнкомбу удалось собрать более трех тысяч фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей) для фонда Little Princess Trust. «Я надеюсь, что это сделает многих людей счастливыми», — признался он.

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