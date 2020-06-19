Девушка объяснила свою популярность у мужчин длиной волос

Британка Малгожата Кульчик (Malgorzata Kulczyk) не стригла волосы пять лет и заявила, что благодаря этому пользуется популярностью среди мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, британка не планировала отращивать локоны, но ее сестра и друзья восхищались ухоженностью волос женщины, поэтому отговорили ее от стрижки. В настоящий момент длина прядей Кульчик составляет 158 сантиметров.

З4-летняя женщина рассказала, что ее прическа очень удивляет мужчин и привлекает их внимание. «Они говорят, что это красиво, впечатляюще и женственно. Некоторые даже влюбляются в меня из-за этого! Но бывают и случаи, когда люди мне завидуют. Однажды моя коллега без устали твердила, что мои волосы слишком длинные и что их следует отстричь», — объяснила британка.

Материалы по теме «Если заболею и умру, то хоть красивым» Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания

Отмечается, что Кульчик — натуральная блондинка, однако ее волосы приобрели красный оттенок благодаря самодельной сыворотке, приготовленной из нескольких масел. Это средство она наносит за полчаса до душа.

По ее словам, чтобы отрастить такую длину необходимо запастись терпением. «Позаботьтесь о своем теле, питайтесь здоровой пищей, поддерживайте водный баланс, занимайтесь спортом и избегайте стрессов», — посоветовала она.

В декабре 2019 года жительница Одессы Алена Кравченко объяснила свою популярность у мужчин своими двухметровыми волосами. Украинка обрела популярность в социальных сетях благодаря длинным локонам. По словам женщины, по этой же причине ей постоянно поступают предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



