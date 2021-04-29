Мальчик отрастил длинные волосы ради помощи больным детям

В Великобритании 12-летний мальчик по имени Берти Пилкингтон отрастил длинные волосы, чтобы пожертвовать их в фонд помощи больным детям. За всю свою жизнь он стригся лишь один раз, пишет The Sun.

Отмечается, что школьник решил отдать свои волосы в фонд Little Princess Trust, который делает парики для онкобольных детей. «Он собирался постричься в конце начальной школы (после пятого класса — прим. "Ленты.ру"), но решил повременить, потому что получил бы больше денег, если бы подождал. Он храбрее меня», — сказала его мать, Джо Мантинг.

Как отметила британка, мальчик планирует отстричь волосы примерно до плеч. По ее словам, он эксцентричен, однако много занимается спортом, поэтому ему волосы будут ему мешать.

В 2018 году герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пустила часть своих волос на парики для болеющих раком детей. На протяжении нескольких месяцев парикмахер Кейт настаивала на том, чтобы состричь часть волос из-за их чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, она решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.