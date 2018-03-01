Девушка рассказала о жизни без волос

Юная британка потеряла все волосы из-за редкого заболевания. Ее историю рассказало издание Metro.

В 15 лет у Люси Браун на голове неожиданно появилась проплешина размером с монету. Девушка призналась, что тяжело переживала потерю волос, так как гордилась ими. «Я не думала, что девочка моего возраста может лысеть. Это поставило между мной и одноклассницами огромную стену», — отметила она.

Спустя год у девушки появилось еще несколько проплешин. Ей прописали лекарства, но ситуация только усугублялась. Браун не собиралась носить парики, так как надеялась, что волосы перестанут выпадать, но в итоге все же начала это делать. Врачи велели девушке меньше волноваться, но она не могла не расстраиваться из-за заболевания. Однажды она показала проплешины одноклассницам. Те над ней посмеялись, и с тех пор она начала носить головные уборы.

Через какое-то время у девушки выпали все волосы с головы и тела. У Браун также исчезли брови и ресницы, однако она не переживает из-за этого, так как использует косметику. Девушка призналась, что научилась хорошо краситься за время болезни. Браун отметила, что решила рассказать прессе о недуге, чтобы люди с такими же проблемами не чувствовали себя одинокими.

Очаговая алопеция встречается приблизительно у 1,7 процента населения. Надежного способа полностью вылечить заболевание не существует, однако иногда волосы начинают вновь расти сами собой.

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