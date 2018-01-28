Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным детям

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пустила часть своих волос на парики для болеющих раком детей. Об этом пишет британская Daily Mail.

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На протяжении нескольких месяцев парикмахер Кейт настаивала на том, чтобы состричь часть волос из-за их чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, она решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.

«Где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы», — заявил собеседник издания в Королевском дворе.

По утверждению СМИ, Кейт Миддлтон срезала волосы на длину около 20 сантиметров.

В благотворительном фонде заявили, что не обладают информацией о поступивших волосах одного из представителей королевской семьи.

Выпадение волос является побочным эффектом химио- и радиотерапии онкозаболеваний.

11 января Кейт Миддлтон посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала неновый наряд, она появлялась в нем на публике уже не один год. Этот факт отметили пользователи Twitter, найдя очень трогательным экономное отношение герцогини к семейному и государственному бюджету.

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