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Названа новая региональная столица всероссийского фестиваля Nauka 0+

с 11 по 21 ноября в Новосибирске пройдет XVI Всероссийский фестиваль Nauka 0+
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Фото: страница «Nauka 0+» во «ВКонтакте»

Новосибирск назвали новой региональной столицей XVI Всероссийского фестиваля Nauka 0+ («Наука для всех»), который пройдет с 11 по 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

В программу вошли открытие и презентация виртуального музея, показы кино о разных направлениях науки, онлайн-лекции и викторины для школьников. Также участникам фестиваля предложат посмотреть более 140 видеоэкскурсий.

Кроме того, для студентов Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна организаторы проведут версус-баттл «Великие художники».

«Фестиваль Nauka 0+ в очередной раз подчеркивает особый статус Новосибирской области как центра развития экономики знаний, дает возможность собрать на его площадке самые различные аудитории и среды», — отметили в пресс-службе главы региона Андрея Травникова.

Ранее в октябре стало известно, что в Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Участники обсудят ряд важных вопросов о развитии теологического образования и межконфессионального диалога в стране. Помимо этого, им проведут обзорную экскурсию по Казани.

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