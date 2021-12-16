Илон Маск заплатит самый большой налог в истории

Основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире Илон Маск заявил, что в 2021 году он заплатит больше налогов, чем любой другой американец за всю историю. Согласно расчетам Bloomberg, власти могут выставить миллиардеру счет на сумму, превышающую 10 миллиардов долларов. Такую сумму Маску придется заплатить только в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами, так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.

Маск уже реализовал почти 15 миллионов опционов и продал 11 миллионов акций, чтобы покрыть налоги. Однако 10 миллиардов долларов, которые могут пойти на уплату налогов, — лишь небольшая часть общего состояния Маска. В этом году магнат стал богаче почти на 98 миллиардов долларов, и его состояние достигло 253,6 миллиарда долларов.

Маск — не единственный американский миллиардер, который в этом году может заплатить большие налоги. Крупнейшие магнаты США активно избавляются от своих акций после резкого повышения их стоимости, а также ввиду потенциального повышения налогов в 2022 году. Акций Amazon на 9 миллиардов долларов продал ее основатель Джефф Безос, второй в списке богатейших людей мира, а Марк Цукерберг ликвидировал акции Meta (бывшая Facebook) на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Маск начал распродажу своих ценных бумаг после опроса в Twitter, в котором предложил подписчикам решить, стоит ли ему продать десять процентов акций Tesla. По результатам голосования, в котором приняли участие более трех с половиной миллионов человек, большинство выступили за продажу. Для достижения десяти процентов, что составляет 17 миллионов ценных бумаг, ему нужно продать еще шесть миллионов акций.