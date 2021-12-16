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В США поддержали вхождение русскоязычной части Украины в состав России

Конгрессмен Гетц заявил, что не против вхождения русскоязычной части Украины в состав РФ
Мэтт Гетц

Мэтт Гетц. Фото: Greg Nash/ Globallookpress.com

В США поддержали вхождение русскоязычной части Украины в состав России. Как заявил в интервью Real America’s Voice конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, он не против такого развития событий, передает РИА Новости.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — подчеркнул политик.

По мнению Гетца, санкции Соединенных Штатов при этом будут выглядеть смехотворно, поскольку Россия экономически независима. Кроме того, страна сократила свои активы в долларах, поэтому ограничительные меры не будут иметь ожидаемого эффекта.

Ранее народный депутат украинской партии «Слуга народа» Дарья Володина признала, что экономические санкции, которые постоянно вводят против России, по сути являются бесполезными, поскольку они никак не влияют на ход военных конфликтов.

Марина Совина
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