Кремль отреагировал на приговор россиянину в Германии за убийство Хангошвили

Кремль категорически не согласен с решением суда в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — отреагировал он.

Высший суд Берлина 15 декабря приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство. Он фигурировал в судебных материалах под именем Вадим Красиков. Судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди, вынося приговор, заявил, что мотивами российского государства были месть и возмездие. «Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом. Это не что иное, как государственный терроризм», — подчеркнул он.

Зелимхан Хангошвили, полевой командир, воевавший против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны, был убит в Берлине выстрелом в голову в августе 2019 года. В Германии считали, что убийца мог быть связан с российскими спецслужбами, Москва это отрицает.