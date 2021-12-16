Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине предсказали новую мировую войну

Sky News: министр Лапутина допустила третью мировую войну в случае вторжения РФ на Украину

Фото: Reuters

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала, какие последствия могут произойти в случае вторжения России на Украину. В интервью британскому телеканалу Sky News она допустила, что это грозит третьей мировой войной.

На вопрос, может ли вторжение на Украину вызвать новый мировой конфликт, Лапутина ответила утвердительно. Она предсказала подобный сценарий и подчеркнула, что он кажется вероятным «с геополитической точки зрения».

Материалы по теме:
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

«Поэтому для безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», — заключила Лапутина.

Ранее участники саммита «Восточное партнерство» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» при любых военных действий против Украины. Лидеры стран пришли к согласию в вопросе о военной активности России, якобы «подрывающей территориальную целостность Украины».

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сведения о предполагаемом вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия не представляет угрозу ни для никаких государств

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России выразило протест из-за высылки Германией двух дипломатов
Новогоднюю пенсию захотели выплачивать каждый год
Биологи обнаружили поедающие пластик универсальные бактерии
Поселившийся в подмосковном магазине голубь умилил пользователей сети
Евросоюз пообещал предоставить вакцины от коронавируса народу Белоруссии
В ООН заявили об информационной кампании Запада против России
На Украине усомнились в умственных способностях властей страны
Макрон высказался об участии в президентских выборах
Пресс-секретарь генсека ООН заразился коронавирусом
Экс-продюсер рассказал о запоях Лепса
Европа захотела контролировать выбросы опасного газа
На Украине предсказали новую мировую войну
В США поддержали вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter