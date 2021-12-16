На Украине предсказали новую мировую войну

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала, какие последствия могут произойти в случае вторжения России на Украину. В интервью британскому телеканалу Sky News она допустила, что это грозит третьей мировой войной.

На вопрос, может ли вторжение на Украину вызвать новый мировой конфликт, Лапутина ответила утвердительно. Она предсказала подобный сценарий и подчеркнула, что он кажется вероятным «с геополитической точки зрения».

«Поэтому для безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», — заключила Лапутина.

Ранее участники саммита «Восточное партнерство» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» при любых военных действий против Украины. Лидеры стран пришли к согласию в вопросе о военной активности России, якобы «подрывающей территориальную целостность Украины».

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сведения о предполагаемом вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия не представляет угрозу ни для никаких государств