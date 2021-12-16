Казахстанский политолог назвал главное достижение страны в годы независимости

Ко Дню независимости Казахстана главным достижением республики назвали международное признание ее границ и отсутствие у Нур-Султана территориальных споров с соседями. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, политолог Талгат Калиев.

Член Нацсовета уверен, что за время независимости его родине удалось добиться многого: сохранить мир и благополучие в обществе, стать экономически самодостаточными, а также пережить финансовые кризисы. Однако ключевую заслугу Казахстана политолог связал с однозначностью его границ. «Главное достижение в том, что спустя 30 лет независимости территория суверенного Казахстана по всему периметру очерчена и признана международными договорами о делимитации границы», — подчеркнул Калиев.

Также, по словам Калиева, Казахстану удалось заслужить хорошую репутацию в международных делах. Нур-Султан является предсказуемым и последовательным партнером других стран, всегда выступая за соблюдение международного права.

Казахстан последним из бывших республик Советского Союза объявил о независимости. Верховный совет государства 16 декабря 1991 года принял конституционный закон, в котором, «подтверждая право казахской нации на самоопределение», объявил, что отныне Казахстан обладает всей полнотой власти на своей территории. Эта территория совпала с границами Казахской ССР без пересмотров и изменений.

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