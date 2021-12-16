Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Казахстанский политолог назвал главное достижение страны в годы независимости

Член Нацсовета Калиев: главное достижение Казахстана состоит в признании его границ

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Ко Дню независимости Казахстана главным достижением республики назвали международное признание ее границ и отсутствие у Нур-Султана территориальных споров с соседями. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, политолог Талгат Калиев.

Член Нацсовета уверен, что за время независимости его родине удалось добиться многого: сохранить мир и благополучие в обществе, стать экономически самодостаточными, а также пережить финансовые кризисы. Однако ключевую заслугу Казахстана политолог связал с однозначностью его границ. «Главное достижение в том, что спустя 30 лет независимости территория суверенного Казахстана по всему периметру очерчена и признана международными договорами о делимитации границы», — подчеркнул Калиев.

Материалы по теме:
Поговорите тут. Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
Поговорите тут.Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
20 августа
«Не забывайте, кто вы тут» В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
«Не забывайте, кто вы тут»В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
3 октября

Также, по словам Калиева, Казахстану удалось заслужить хорошую репутацию в международных делах. Нур-Султан является предсказуемым и последовательным партнером других стран, всегда выступая за соблюдение международного права.

Казахстан последним из бывших республик Советского Союза объявил о независимости. Верховный совет государства 16 декабря 1991 года принял конституционный закон, в котором, «подтверждая право казахской нации на самоопределение», объявил, что отныне Казахстан обладает всей полнотой власти на своей территории. Эта территория совпала с границами Казахской ССР без пересмотров и изменений.

Ранее в Государственной Думе России обвинили политику Казахстана в «искоренении русской культуры и выдавливанию ее носителей». Об этом рассказал депутат российского парламента Александр Бородай.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
В Москве во время ссоры женщина плюнула в таксиста через открытое окно авто
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей
Харламов пошутил над страдавшим от воздержания участником «Давай поженимся!»
В российском детском саду воспитатель била детей и закрывала их в туалете
Россиянам с долгами упростили выезд за границу
Маэстро Понасенков оценил интеллектуальные способности Александра Емельяненко
Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter