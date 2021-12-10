В Госдуме оценили языковую политику Казахстана

Современный Казахстан похож на Украину нулевых. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывший председатель Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил в интервью «Газете.Ru».

Он оценил языковую политику властей Казахстана, отказавшихся от вывесок на русском языке, и обратил внимание на то, что Россия продолжает относиться к части бывших советских республик как к «естественным союзникам», хотя с течением времени они перестают быть таковыми.

При этом Бородай указал на уменьшающееся число русскоговорящих жителей и носителей русской культуры в странах Средней Азии. По его словам, оно стало результатом целенаправленной политики по «искоренению русской культуры и выдавливанию ее носителей».

Депутат отметил, что в подобной ситуации союз среднеазиатских республик и России держится только на взаимной выгоде. В то же время он не исключил, что однажды руководители государств этого региона могут изменить внешнеполитический курс своих стран.

Ранее парламент Казахстана одобрил поправки в законопроект, предусматривающий отказ от русского языка в сфере услуг. Согласно принятому документу, в рекламе и вывесках обязательным останется только казахский язык, а все остальные нужно будет использовать только «при необходимости».