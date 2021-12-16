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Экономика

«Северному потоку-2» предрекли множество проблем даже после сертификации

Эксперт Юшков: Польша старается любыми способами остановить «Северный поток-2»

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в настоящее время сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» приостановили, объясняя это несоответствием европейским нормам, а главным его противником является Польша. Также он предрек газопроводу множество проблем даже после того, как его удастся сертифицировать, поскольку его противники на этом не остановятся.

«Eсли решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают», — подчеркнул Юшков.

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По его словам, государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уже вошла в процесс сертификации, потребовав, чтобы ей показывали все необходимые документы. Он отметил, что в компании четко дали понять, что не собираются выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям, а стараются любыми способами доказать, что его необходимо остановить.

Ранее газета The Guardian упрекнула «Газпром» в том, что компания хочет продать как можно больше газа для максимальной прибыли. Согласно оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, в случае, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20 процентов, это может привести к обрушению цен на газ на западноевропейских рынках вдвое.

Марина Совина
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