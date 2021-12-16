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«Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа

The Guardian: «Газпром» хочет продать как можно больше газа по максимальным ценам

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Газпром» хочет продать как можно больше газа для максимальной прибыли. В таком желании упрекнула компанию газета The Guardian, приводя мнение руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.

Согласно оценкам компании, в случае, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20 процентов, это может привести к обрушению цен на газ на западноевропейских рынках вдвое.

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Как утверждает Диас, вместо этого «Газпром» нашел баланс в процессе получать продажи максимально возможного количества газа так, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены.

Также представитель консалтинговой компании подчеркнул, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии для защиты от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем.

«"Газпром" всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет», — отмечает Диас.

В материале издания также говорится, что в связи с глобальным постпандемийным всплеском спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии. Это сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток-2», заключил Диас.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что уход с европейского газового рынка означал бы для России большие потери, однако стоит обратить внимание на перспективы экспорта в развивающиеся страны. По словам эксперта, в развивающихся странах Азии спрос на газ будет расти, тогда как в развитых европейских странах на фоне энергоперехода так или иначе можно прогнозировать снижение спроса.

Марина Совина
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