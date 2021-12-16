Oppo предложила решение проблемы складных смартфонов
Oppo анонсировала складной смартфон Find N, который имеет два экрана. Об этом сообщает издание CNet.
Согласно материалам китайского бренда, телефон получил конструкцию, которая позволяет ему складываться по вертикали. Аппарат вышел с двумя экранами: внутренний имеет диагональ 7,1 дюйма, внешний — 5,49 дюйма. Как отметили журналисты, внешний экран отличается классическим соотношением сторон 18:9, что позволяет комфортно использовать девайс в закрытом состоянии.
По мнению авторов, в связи с этим пользователь будет реже раскрывать и закрывать створки девайса, что положительно скажется на сроке жизни аппарата. По словам специалистов, таким образом Oppo предложила решение «вечной» проблемы складных устройств. Для сравнения, внешний дисплей телефонов серии Samsung Z Fold является более вытянутым и менее удобным для использования.
Oppo Find N получил процессор Snapdragon 888, 12 гигабайт оперативной памяти, операционную систему Oppo ColorOS 12 на базе Android 11. На задней стороне девайса расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 16 и 13 мегапикселей. Телефон имеет аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов.
Стоимость аппарата не раскрывается. По информации Oppo, устройство будет доступно только на рынке Китая.
В конце ноября специалисты Samsung Display отчитались, что создали сверхпрочный дисплей для складных устройств. Изобретенный экран покрыт защитным слоем UTG, который гарантирует 200 тысяч складываний дисплея без потери качества.