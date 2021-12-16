Россиянам разрешат запрещать обработку персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Уточняется, что правительству совместно с Банком России поручается подготовить и представить изменения, благодаря которым граждане в определенных случаях смогут «распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными». Крайним сроком исполнения поручения значится 1 июня 2022 года.

12 декабря сообщалось, что Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство заключило контракт с компанией «ТС Интеграция», которая будет заниматься мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, сумма контракта Минцифры с подрядчиком составляет 24,3 миллиона рублей. Как следует из техзадания конкурса, мониторинг утечек персональных данных должен заработать уже в конце января 2022 года.

Предполагается, что подрядчик будет направлять Минцифры еженедельные отчеты обо всех утечках, а о критических — в ежедневном режиме, а также проводить статистический анализ черного рынка. Сведения о выявленных утечках министерство сможет передавать органам власти, операторам связи и госкомпаниям, которые могут быть потенциальным источником сведений о гражданах, следует из техзадания.