Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам разрешат запрещать обработку персональных данных

Президент Путин поручил разработать способы отказа от обработки персональных данных

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Уточняется, что правительству совместно с Банком России поручается подготовить и представить изменения, благодаря которым граждане в определенных случаях смогут «распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными». Крайним сроком исполнения поручения значится 1 июня 2022 года.

Материалы по теме:
«Мир должен очнуться» Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
«Мир должен очнуться»Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
18 ноября
В России решили заблокировать Tor. Почему власти ополчились на анонимный браузер?
В России решили заблокировать Tor.Почему власти ополчились на анонимный браузер?
9 декабря

12 декабря сообщалось, что Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство заключило контракт с компанией «ТС Интеграция», которая будет заниматься мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, сумма контракта Минцифры с подрядчиком составляет 24,3 миллиона рублей. Как следует из техзадания конкурса, мониторинг утечек персональных данных должен заработать уже в конце января 2022 года.

Предполагается, что подрядчик будет направлять Минцифры еженедельные отчеты обо всех утечках, а о критических — в ежедневном режиме, а также проводить статистический анализ черного рынка. Сведения о выявленных утечках министерство сможет передавать органам власти, операторам связи и госкомпаниям, которые могут быть потенциальным источником сведений о гражданах, следует из техзадания.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии объяснили высылку российских дипломатов
Появилось видео решающего гола в матче России и Швеции на Кубке Первого канала
Военный эксперт предсказал мировую войну в ближайшие пять лет
Сенатор оценил идею сделать предновогодние выплаты пенсионерам постоянными
Стало известно об отношении Запада к возможности отключения России от SWIFT
Байден повысил потолок госдолга США
Жительница Зеленограда устроила в квартире наркопритон
«Газпром» не воспользовался пятничным предложением пустить газ через Польшу
Украинский депутат сравнил кулуары Верховной Рады с туалетом
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций
Россиянам разрешат запрещать обработку персональных данных
В России оценили решение отложить сертификацию «Северного потока-2» на полгода
Российский вирусолог назвал главную загадку омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter