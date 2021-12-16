Мужчина оставил телефон пятилетнему сыну и лишился крупной суммы денег

Австралиец оставил пятилетнего сына наедине со своим телефоном и потерял 1200 долларов (более 88 тысяч рублей), передает Pedestrian.

В то время, как отец решал свои вопросы на работе, мальчик играл с его гаджетом и случайно успел заказать с его аккаунта в Uber Eats сладости на крупную сумму. Сын расплатился кредитной картой отца. Мальчик «захотел» мороженое, торты, несколько бутылок молока для кофе, а также ароматические свечки с запахом десертов.

О том, что лишился крупной суммы денег, отец узнал только тогда, когда на пороге появился курьер. Мужчина был вынужден расплатиться и забрать товар.

Ранее ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Когда отец открыл посылку, вместо рыбы он увидел живого полуметрового крокодила в специальной форме из пенопласта.